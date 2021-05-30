İngilizce Ankara havası
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İngilizce Ankara havası

İngilizce Ankara havası
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz yıl 'Wobble' parçasını Roman havası ve Hip Hop tarzıyla sunan Keskin, bu şarkıda ise Ankara havasına el attı.

Şarkıcı Ebru Keskin'in, DMC etiketiyle yayınlanan 'Hey Mama' isimli teklisi, tüm dijital müzik platformlarında yayına girdi. Geçtiğimiz yıl 'Wobble' parçasını Roman havası ve Hip Hop tarzıyla sunan Keskin, bu şarkıda ise Ankara havasına el attı. Şarkının düzenlemesi Serdar Ayyıldız'a, sözleri ise Ebru Keskin'e ait.

Yıllar önce Amerika başladığı müzik kariyerine Türkiye'de sürüren şarkıcı, sosyal medyadan aldığı övgü dolu mesajların mutluluğunu yaşıyor. Keskin, dansçıları eşliğinde gerçekleştirdiği şarkının klibini yönetmenliğini Yusuf Can Özbilen üstlendi.

İngilizce Ankara havası
İngilizce Ankara havası
İngilizce Ankara havası

Kaynak: Snob Magazin

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