İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak iç çamaşırsız cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Rita'nın paylaşımına beğeni yağdı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken 29 yaşındaki güzel şarkıcı Rita Ora'nın son paylaşımı yine çok konuşulacak gibi gözüküyor.

CESUR PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Rita Ora, iç çamaşırsız giymeyi tercih ettiği beyaz bluzu ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Rita'nın söz konusu paylaşımına yüz binlerce beğeni gelirken, takipçilerinden de tam not aldı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARI GÖZ KAMAŞTIRDI

Öte yandan Rita Ora, geçtiğimiz günlerde de göğüs dekolteli fotoğraflarını paylaşmıştı. Rita'nın pozlarına hayranlarından beğeni yağmıştı.