İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı

İngiliz şarkıcı ve model Myleene Klass, saç düzleştirme cihazını elinden düşürünce göğsünü yaktı. Ünlü isim, kazadan sonra göğsünün üzerinde oluşan yaranın üzerine buz koyarken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı
19.06.2020 21:36 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:50

42 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve model Myleene Klass, sabah çalıştığı radyoya gitmek için acele ettiği sırada saçlarını düzeltmek için kullandığı saç düzleştirme cihazını elinden düşürünce göğsünü yaktı.

"INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Klass, kazadan sonra göğsünün üzerinde oluşan yaranın üzerine buz koyarken çektiği fotoğrafı Instagram hesabından "Saç düzleştiricisini göğsümün üzerine düşürüp göğsümü yaktım" başlığı ile paylaştı.

Klass, göğsünde oluşan yanık yarasına rağmen işe gidip programına devam etti.

2021 YILINDA EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Klass, karantina sürecini bir önceki evliliğinden olan üç çocuğu ile beraber geçirdiği beş yıllık ilişki olan 45 yaşındaki Simon Motson ile 2021 yılında evlenmeyi planladığını ve erkek arkadaşından bir çocuk daha yapmak istediğini söylemişti.

İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştirme cihazıyla göğsünü yaktı
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştirme cihazıyla göğsünü yaktı
İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştirme cihazıyla göğsünü yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Magazin
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Magazin
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Magazin
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Magazin
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Magazin
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Magazin
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Vatandaşlar için 'Sokağa çıkın, geberin' diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti
Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı
Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı
Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı
Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki 'Gay' kelimesini sansürledi
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Yıldız Tilbe 'Evlendim' diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi 'Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor' deyip çocuklarla kaçtı
Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı
Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti!
Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti!
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Akalın Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Türk Irak Bursa
Şu an buradasınız: İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 21:51:07. #1.14#
title