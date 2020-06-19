İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı İngiliz şarkıcı ve model Myleene Klass, saç düzleştirme cihazını elinden düşürünce göğsünü yaktı. Ünlü isim, kazadan sonra göğsünün üzerinde oluşan yaranın üzerine buz koyarken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

42 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve model Myleene Klass, sabah çalıştığı radyoya gitmek için acele ettiği sırada saçlarını düzeltmek için kullandığı saç düzleştirme cihazını elinden düşürünce göğsünü yaktı.

"INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Klass, kazadan sonra göğsünün üzerinde oluşan yaranın üzerine buz koyarken çektiği fotoğrafı Instagram hesabından "Saç düzleştiricisini göğsümün üzerine düşürüp göğsümü yaktım" başlığı ile paylaştı.

Klass, göğsünde oluşan yanık yarasına rağmen işe gidip programına devam etti.

2021 YILINDA EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Klass, karantina sürecini bir önceki evliliğinden olan üç çocuğu ile beraber geçirdiği beş yıllık ilişki olan 45 yaşındaki Simon Motson ile 2021 yılında evlenmeyi planladığını ve erkek arkadaşından bir çocuk daha yapmak istediğini söylemişti.