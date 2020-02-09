İngiliz bilim insanı: Koronavirüste gerçek ölü sayısının açıklanması çok zor
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İngiliz bilim insanı: Koronavirüste gerçek ölü sayısının açıklanması çok zor

İngiliz bilim insanlarından Profesör John Edmunds, koronavirüsün sebep olduğu can kayıplarında gerçek rakamın açıklanmasının çok zor olduğunu söyledi.

09.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:09
İngiliz bilim insanı: Koronavirüste gerçek ölü sayısının açıklanması çok zor

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan Yeni Tip Koronavirüs dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. İngiliz bilim insanları henüz tespit edilemeyen vakalarla birlikte gerçek rakamın 10 kat daha fazla olabileceğini ifade etti. Önde gelen İngiliz bilim insanlarından Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Profesör John Edmunds, gerçek rakamın açıklanmasının çok zor olduğunu söyledi.

TESTLER YETERSİZ KALIYOR

Edmunds, 'de test işlemini gerçekleştiren 12 merkezin her birinde günde sadece 100 kişiye test yapılabildiğini, bu testlerin de yüzde 100 doğruluk payının olmadığını vurguladı.

ÖLÜ SAYISI 812'YE YÜKSELDİ

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran ve yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 812'ye ulaşırken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 188'inin durumu ciddi olmak üzere 37 bin 198'e çıktı.

MASKEYİ REDDEDENLERE GÖZALTI

Pekin Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği, maskeyi reddeden kişilerin gözaltına alınabileceği uyarısı yapılmıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.


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: İngiliz bilim insanı: Koronavirüste gerçek ölü sayısının açıklanması çok zor
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HABER YORUMLARI (3)

  • ADINIZI YAZIN:
    Vuranda giriş çıkışlar kapatıldı 11 milyon insanı katletmeye başlamışlardır yoksa öbür türlü masraf olacak çinlie
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
  • RECEP KOCA:
    Müslümanım hâşâ sevinmiyorum ancak sincandaki kardeşlerimiz neden çatal dudaklı daha neler Allah kimsenin ahını yerde koymaz
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  • MECHUL ASKERE:
    tr de ki zulumler acaba depreme çığa ve uçak kazalarına sebep olıyoyor olabilümü ne dersiniz?
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