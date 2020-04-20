İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir
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Daily Mail, İngiltere, Türkiye, Güncel

İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir

Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği ve göndermeye devam edeceği tıbbi malzeme ve koruyucu malzemeler İngiliz kamuoyunun gündemine oturdu. İngiliz Daily Mail, "Türkiye'den gelecek 400 bin önlüğün 24 saat gecikmesi bütün sağlık hizmetlerini durdurabilir" yorumunu yaptı.

20.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:08
İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir

Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen sağlık ekipmanlarının dün ulaşması gereken bölümünün nakliyesinin ertelenmesi İngiltere'de gündeme oturdu. İngiliz gazetesi Daily Mail bu gelişmeyi, "Türkiye'den gelecek kargonun rötarlı iniş yapması sonucunda bugün koruyucu önlüklerin tükenebileceği duyuruldu. Hastaneler Kovid-19 hastalarına tedavinin durdurulabileceğini açıkladı" başlığıyla paylaştı.

"ACI BİR DENEYİM YAŞAYABİLİRİZ"

Daily Mail'in haberinde ülkede 80 sağlık çalışanının Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtilirken, İngiliz sağlık sistemini yürüten kuruluş olan NHS'yi temsil eden kuruluşların Sağlık Bakanlığı'nı eleştirdiği belirtildi. Sağlık kuruluşları, hayati bir öneme sahip olan 400.000 koruyucu önlüğün 24 saat gecikmeli olarak gelmesinin hastaneleri zor durumda bıraktığını açıklarken, "Hükümet bu konuya odaklanmalı. Eğer hayat kurtaracak ekipmanların teslimatında sorun yaşanırsa çok acı bir deneyim yaşayabiliriz" ifadesini kullandı.

"BUGÜN TÜRKİYE'DEN YOLA ÇIKACAK"

Kültür Bakanı Oliver Dowden da bugün yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetinin Kovid-19'la ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına gerekli malzemelerin sağlanacağını ve "İhtiyacımız olan ekipmanlar bugün içerisinde Türkiye'den yola çıkacak" dedi.

İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir
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