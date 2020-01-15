: İngiliz basını, Kasım Süleymani'nin Esed rejimi tarafından ele verildiğini iddia etti

15.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:27

Irak Devrim Muhafızları Kudüs Gücü eski Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz The Independent Arabic, Batı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Süleymani'nin Esed rejimine bağlı üst düzey bir yetkili tarafından ele verildiğini iddia etti.

UZUN SÜREDEN BERİ AMERİKALILARLA İLETİŞİM HALİNDEYDİ

İngiliz The Independent Arabic'in haberine göre, İranlı komutan Süleymani, Suriyeli üst düzey bir yetkilinin sızdırdığı bilgiler sonucu ABD'nin hava saldırısına hedef oldu. Süleymani'nin Suriye topraklarında gittiği yerlere ilişkin detayların yanı sıra sivil bir uçakla kendisi ve yanındakilerin seyahat bilgilerini ABD'ye sızdıran Suriyeli yetkili, uzun süreden beri Amerikalılarla iletişim halindeydi.

"SÜLEYMANİ SURİYE'DE HEDEF ALINMAYACAK" ŞARTINI KOŞTU

Esed rejimine bağlı üst düzey yetkili, Süleymani'nin Suriye topraklarında hedef alınmaması yönünde Amerikalılara şart koştu. Süleymani'nin uçakta bulunduğundan emin olduktan sonra takibe başlayan ABD'liler, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in telefonunu da dinlemeye alarak, Süleymani ile Mühendis arasındaki diyaloğu anbean takip etti.

ABD'liler, söz konusu dinlemeler sonucu Süleymani ve Mühendis'in ABD ile İsrail'e karşı Irak, Suriye, Lübnan ve diğer bazı bölgelerde büyük eylemler yapmaya hazırlandıklarını saptadı.

TRUMP 7 AY ÖNCE PLANLADI

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'yi öldürmeyi 7 ay önce planladı" ifadelerine yer verdi.

Cevad Zarif açıklamasında, "İnsanlar kriz anlarında affedilemez hatalar yapabiliyor. Nükleer anlaşmanın geleceği Avrupa'ya bağlı. 2015 nükleer anlaşma en iyi anlaşmalar arasındadır. Irak'tan ABD askerlerinin çıkarılmasını biz istemedik. ABD Başkanı Trump, Süleymani'yi öldürme yetkisini 7 ay önce verdi. DEAŞ'la savaş Süleymani'nin öldürülmesiyle büyük bir gerileme yaşadı. ABD ile müzakerelerle ilgilenmiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Haber Videosu