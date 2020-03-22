İngiliz aktris duyurdu: Babamı öldüren koronavirüstü İngiliz aktris Sophia Myles, babası Peter Myles'ın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İngiliz aktris Sophia Myles, babası Peter Myles'ın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Myles, "Babamı öldüren koronavirüstü" ifadelerini kullandı.

Transformers: Kayıp Çağ filmindeki Darcy Tirrel rolüyle bilinen İngiliz aktris Sophia Myles (40), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde yat Peter Myles. Sevgili babam birkaç saat önce hayatını kaybetti. Babamı öldüren koronavirüstü" ifadelerini kullandı.Sophia Myles, daha önce babasını hastanede ziyaret ettiği sırada çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Dün babamı görmek için yola çıktım. Bu koronavirüsün acı gerçeği" dedi.

Kaynak: DHA