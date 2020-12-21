Son dakika haber... İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
21.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:27
Son dakika haberler: Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ahmet Türkel Çevre Yolu Ortaköy Kavşağı'nda, Kerimcan S'nin kullandığı 16 PM 061 plakalı araç ile Suriye uyruklu Hüsein El H. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek