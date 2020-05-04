İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar'dan Teke Deresi'ndeki kirliliğe ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar'dan Teke Deresi'ndeki kirliliğe ilişkin açıklama

İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar'dan Teke Deresi'ndeki kirliliğe ilişkin açıklama
04.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:06

İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, beldedeki 4 işletmenin atık sularının da belediyenin atık su tesisine alındığını, bana bağlı olarak tesisin kapasitesinin yetmemesi üzerine Teke Deresi'nde kirlilik yaşanmaya başlandığını bildirdi.

İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, beldedeki 4 işletmenin atık sularının da belediyenin atık su tesisine alındığını, bana bağlı olarak tesisin kapasitesinin yetmemesi üzerine Teke Deresi'nde kirlilik yaşanmaya başlandığını bildirdi.

Vardar, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Teke Deresi'ndeki kirliliğin gündeme geldiğini belirtti.

Belediye olarak çevre ve çevre sağlığını her zaman ön planda tuttuklarını aktaran Vardar, atık su arıtma tesislerinin 2015 yılında hizmete girdiğini kaydetti.

Vardar, şu ifadeleri kullandı:

"Çevremizde hayvancılık ve çiftçiliğin bitme noktasına geldiği bir ortamda hem bu sektörleri canlandırmak hem belde halkımız ile çevre köylerdeki vatandaşlarımıza istihdam sağlamak, hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla acilen üçü süt sektöründe ve biri et sektöründe olmak üzere 4 işletmeyi beldemize getirttik. Şu anda bu işletmelerde beldemiz ile birlikte çevre il, belde ve köylerden olmak üzere yaklaşık 250 kişi çalışmakta ve evlerine ekmek götürmektedirler. Bu işletmeler faaliyetlerine çabuk bir şekilde başladıkları için bu işletmelerin atık sularını da belediyemiz atık su arıtma tesisine aldık. Fakat zamanla üretimlerinin artması ve buna bağlı olarak atık sularının fazlalaşması nedeniyle atık su arıtma tesisimizin kapasitesi bu atık suları arıtma konusunda yetersiz kalmaya başladı. Bu ortamda beldemizden de geçen Teke Deresi de buna bağlı olarak kirlenmeye, çevre ve çevre sağlığına olumsuz etkiler yapmaya başlamıştır."

Vardar, söz konusu işletmelerin en kısa sürede kendi arıtma tesislerini yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haberler
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haberler
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru Haberler
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı devam eden hastanelerden görüntüler paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı devam eden hastanelerden görüntüler paylaştı
Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı
Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için 'korona takip uygulamasının' denemesine başlanıyor
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine...
Tanzanya'dan dönen Türk vatandaşı, karantinada kaldığı yurtta pideyle iftar verdi
Tanzanya'dan dönen Türk vatandaşı, karantinada kaldığı yurtta pideyle iftar verdi
Antalya Valisi'ne 'Yardım yapmıyorsunuz' diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Antalya Valisi'ne "Yardım yapmıyorsunuz" diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi...
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Irrfan Khan Pınar Altuğ Ajda Pekkan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Burak Yılmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kavga Mayıs Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar'dan Teke Deresi'ndeki kirliliğe ilişkin açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 15:17:47. #1.15#
title