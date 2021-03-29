İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi

Adana'daki İncirlik Hava Üssü yakınlarında silah sesleri duyulması polisi alarma geçirdi. Çevrede araştırma yapan ekipler, havaya ateş ettiği belirlenen yaşı 18'den küçük 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisin yaptığı üst aramasında şüphelilerden A.A.'nın belinde kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli nöbetçi askerler, üs yakınında silahla ateş açıldığını polise bildirdi. Bunun üzerine üs komutanlığının etrafında polis arama başlattı. Aramalara Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri de katıldı.

3 GENÇ ATEŞ ETTİKLERİ KURUSIKI İLE YAKALANDI

Yapılan aramalarda 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen şüpheliler A.A., M.A. ve A.Ü. gözaltına alındı. Zanlılardan birinin üzerinde şarjör ele geçiren ekipler, çevrede yaptıkları aramalarda da bir kurusıkı tabanca buldu.

SEVİNDİKLERİ İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇMIŞLAR

Çocuklar sevindikleri için havaya ateş açtıklarını söyledi. Üç şüpheli daha sonra sorgulanmak üzere çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı