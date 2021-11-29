İnci Ertuğrul hangi kanalda? İnci Ertuğrul programı var mı? İnci Ertuğrul kimdir, kaç yaşında?

İnci Ertuğrul hangi kanalda? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son olarak Star TV ekranlarında program yapan İnci Ertuğrul kimdir, kaç yaşında?

İNCİ ERTUĞRUL KİMDİR?

İnci Ertuğrul, 1970 yılında Trabzon Akçaabat'ta öğretmen olan ailesinin kızı olarak doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Akçaabat'ta okudu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İnci Ertuğrul, TRT'nin açmış olduğu 'Spikerlik' sınavıyla mesleğe adım attı.

İşletme mezunu olan İnci Ertuğrul, PTT'nin sınavına girdi ancak atama yapılırken TRT'ye geçti. Bir dönem radyo programcılığı yapan İnci Ertuğrul, 'Sizin Sesiniz' isimli programla geniş bir kitleye ulaştı.

2017 yılında aktif olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kaybolan Çiçekler isimli çocuk bulma programını sunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Güzel Konuşma Eğitmeni ve Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

20'li yaşlarda başladığı mesleğinde 29 yılı geride bırakan İnci Ertuğrul, bir süredir Gerçeğin Peşinde programıyla evlere konuk oldu. Ancak 2020 yılında programın sunucusu değişti.

İnci Ertuğrul, evli ve bir çocuk annesidir.

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