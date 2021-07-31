İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Aykar güven tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Aykar güven tazeledi

İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Aykar güven tazeledi
Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren - Haberler | Güncel

İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 62. olağan genel kurulunda mevcut başkan Fevzi Aykar, yeniden seçildi.

İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 62. olağan genel kurulunda mevcut başkan Fevzi Aykar, yeniden seçildi.

İlçede bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda yapılan kurulda konuşan Aykar, 3 yılı kapsayan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Aykar, bu süre içerisinde esnaf ve sanatkarın yaşadığı salgın sıkıntısında onlara gerek kredi gerekse erteleme noktasında destek olduklarını belirtti.

Tek listeyle girilen seçimde Aykar, güven tazeledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren

Erdoğan: 'Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek.'
Erdoğan: "Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek."
Son dakika haberleri... Erdoğan: '(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde...
Son dakika haberleri... Erdoğan: "(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde...
Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı
Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Murat Boz Çağatay Akman Prens William
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İncesu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Aykar güven tazeledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 16:42:32. #1.14#

title