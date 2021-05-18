İnce: "Hizmet ettiğimiz yerdir memleketimiz, Türkiye"
Memleket Partisi binasında sosyal mesafe uyarıları Saygı duruşu, İstiklal Marşı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kürsüye çıkması Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin konuşması ANKARA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Balgat'taki genel...
Memleket Partisi binasında sosyal mesafe uyarıları
Saygı duruşu, İstiklal Marşı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kürsüye çıkması
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin konuşması ANKARA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Balgat'taki genel merkezinde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk