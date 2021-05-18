İnce: "Hizmet ettiğimiz yerdir memleketimiz, Türkiye"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnce: "Hizmet ettiğimiz yerdir memleketimiz, Türkiye"

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Memleket Partisi binasında sosyal mesafe uyarıları Saygı duruşu, İstiklal Marşı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kürsüye çıkması Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin konuşması ANKARA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Balgat'taki genel...

Memleket Partisi binasında sosyal mesafe uyarıları

Saygı duruşu, İstiklal Marşı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kürsüye çıkması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin konuşması ANKARA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Balgat'taki genel merkezinde konuştu. (1)

İnce: 'Hizmet ettiğimiz yerdir memleketimiz, Türkiye'
İnce: 'Hizmet ettiğimiz yerdir memleketimiz, Türkiye'
İnce: 'Hizmet ettiğimiz yerdir memleketimiz, Türkiye'
İnce: 'Hizmet ettiğimiz yerdir memleketimiz, Türkiye'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Sergey Lavrov Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Feyza Aktan Kenan Doğulu Burak Sergen
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnce: "Hizmet ettiğimiz yerdir memleketimiz, Türkiye" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 12:52:42. #1.13#

title