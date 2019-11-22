İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok

22.11.2019 00:55 | Son Güncelleme: 22.11.2019 01:06

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın köşesine taşıdığı "Erdoğan ile görüşen CHP'li" iddiası ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

CNN Türk canlı yayında gazeteci Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına mesaj gönderen Muharrem İnce, konu ile ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığını belirtti.

"KILIÇDAROĞLU'NA O 'ŞEREF YOKSUNU'NU SÖYLEYİN DEDİM"

İsmail Küçükkaya'nın sabah programına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Saray'a gidip Erdoğan ile konuşan ismi biliyorum. İsim vermek istemiyorum." demişti. CHP liderinin bu sözleri sonrası Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıklayan İnce, "O kişiyi kendisine sordum. Bildiğini söylemedi. O 'şeref yoksunu'nu söyleyin dedim. Yarın ayrıntılı bir görüşme yapacağım. Bence böyle bir görüşme yok." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Son günlerde bir köşe yazısında mesnetsiz bir şekilde ortaya atılan ve ne yazık ki medyamızda da yoğun tartışmalara neden olan iddia tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür" diyerek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bunu da en iyi hakem olan milletimiz çok iyi bilmektedir."