İnaktif aşının mutasyonlu virüsten korumadığı iddiası
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İnaktif aşının mutasyonlu virüsten korumadığı iddiası

05.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:45
İnaktif aşının mutasyonlu virüsten korumadığı iddiası

Ülkemizde mutasyonlu virüs vakaları gün geçtikçe artarken, inaktif aşının mutasyonlu virüsten korumadığı iddiası da gündemde yerini aldı. İddialarla ilgili açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'deki inaktif aşı olanların mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişmenin olmadığını söyledi.

Üç farklı koronavirüs mutasyonunun ülkemizde ortaya çıktığı resmi olarak doğrulanırken, tüm dünyanın umudunu bağladığı aşıların mutasyondan koruyup, korumayacağı da merak konusu oldu. Bu gelişmeler yaşanırken mutasyonlu vakaların her geçen gün artması, inaktif aşıların bu virüsler üzerinde etkili olmadığı iddiasını gündeme getirdi.

''AŞILAR HALEN ETKİLİ''

İnaktif aşıların koruyuculuğuyla ilgili ortaya atılan iddialara yanıt veren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'deki inaktif aşı olanların mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişmenin olmadığını açıkladı.

Aşının halen etkili olduğunu belirten Özlü, "Bilinen mRNA aşılarının etkisiz kalacağı ve yeniden aşılanmanın yapılıp yapılmayacağı konusunda bir kaygı var. Ama inaktif aşılarla ilgili daha rahatız. Bu aşı halen çalışıyor, şu an bu aşıyı yaptıran kişiler varyantlara karşı da bağışıklık kazanmış olacaklardır" diye konuştu.

Doğruluk Kontrolü
İnaktif aşının mutasyonlu virüsten korumadığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Ülkemizde mutasyonlu virüs vakalarının gün geçtikçe artması, inaktif aşının mutasyondan korumadığı iddiasını gündeme getirdi.

İddiayla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'deki inaktif aşı olanların mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişmenin yaşanmadığını belirtti.

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