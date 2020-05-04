İmmün plazma ile iyileşen 71 yaşındaki Kovid-19 hastası taburcu edildi
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İmmün plazma ile iyileşen 71 yaşındaki Kovid-19 hastası taburcu edildi

İmmün plazma ile iyileşen 71 yaşındaki Kovid-19 hastası taburcu edildi
04.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:32

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle yatırıldığı hastanede, immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuşan 71 yaşındaki Muammer Yıldız, hastaneden ayrıldı.

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle yatırıldığı hastanede, immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuşan 71 yaşındaki Muammer Yıldız, hastaneden ayrıldı.

Demirci ilçesinde yaşayan Muammer Yıldız ile eşi, oğlu ve kızına, yaklaşık 20 gün önce Kovid-19 teşhisi kondu.

İlçedeki devlet hastanesinde 10 güntedavi gören Yıldız ailesi üyeleri, durumları ağırlaşınca Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muammer Yıldız'ın oğlu, kızı ve eşi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinden geçen hafta taburcu edildi. İmmün plazma tedavisi uygulanan ve en son yapılan Kovid-19 testi negatif sonuçlanan Muammer Yıldız da bu sabah hastane personelinin alkışları arasında evine uğurlandı.

Muammer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık personeline teşekkür etti.

Çok zor günler geçirdiklerini anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"8 gün boyunca yoğun bakımda çok ızdırap çektim. Daha sonra başka bir yoğun bakıma götürdüler. Pencereden cami minarelerini gördüğümde biraz rahatladım. Çoluğumu, çocuğumu, torunlarımı, evimi ocağımı çok özledim. Ben kendimden ümidi kesmiştim. Hastaneye yattığımda saçımda bu kadar kır yoktu. 20 günde bu hale geldim. Adeta kabirde yatıp kalktım. Son 3 gündür iyiyim. Doğru düzgün sadece bugün uyuyabildim."

Yıldız, plazma bağışlayıp tedavisine katkı sunanlara da teşekkür etti.

Anestezi ve Reanimasyon, Algoloji Uzmanı Dr. Murat Özgümüş ise Muammer Yıldız'ın, Manisa'da immün plazma tedavisi uygulanan ilk hastalardan biri olduğunu söyledi.

Özgümüş, "Entübe etmeden immün plazma tedavisi uyguladık, daha sonra hastamızın genel durumu toparlandı. Önce normal servise aldık. Bugün de taburcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başhekim Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren ise kentteki pandemi hastanesi olarak binin üzerinde vakaya müdahale ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tedavilerimizin çoğu yüz güldürücü. Tabii bunların içinde ölümlerimiz var ama tedavi olanlar, ölüm sayısının çok çok üzerinde. Muammer bey de bizim dikkatle takip ettiğimiz hastalardan biriydi. Kontrollerde immün plazma tedavisi uygulayabileceğimizi gördük. Bu tedaviyi uyguladığımız ilk hastalarımızdan. Tedavisi tamamlandı. İmmün plazmanın olumlu sonuçlandığı ileri yaşta bir hastamızı taburcu etmek bizim çok önemli. "

İmmün plazma ile iyileşen 71 yaşındaki Kovid-19 hastası taburcu edildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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