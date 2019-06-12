İmamoğlu ve Yıldırım ortak yayına nasıl hazırlanıyor?

Türkiye, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin kaderini belirleyecek ortak canlı yayına kilitlendi. CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, ortak canlı yayında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemini öne çıkarıp "israf" üzerinde duracak. Binali Yıldırım da deplasman taktiği uygulayarak Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olduğuna dair algıyı kırmaya çalışacak.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde yarışacak AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ilk kez bir televizyon programında karşı karşıya gelecek. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın üstleneceği ve Lütfi Kırdar Spor Salonu'ndan gerçekleştirilecek Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu yayını, bütün televizyon kanalları yayınlayabilecek. Programın teknik altyapısı ve rejisi de AK Parti ve CHP tarafından sağlanacak.

Türkiye'nin uzun yıllardır tanık olmadığı böyle bir tartışma programına dönük CHP ve AK Parti'de hazırlıklar sürüyor. Konuya ilişkin olarak BBC Türkçe'de yayımlanan haberde moderatörün belirlenmesi süreci ve adayların izleyeceği taktiklere ilişkin siyasi partilerde yapılan hazırlıklara ilişkin bazı kulis bilgilerine yer verildi.

MODERATÖRÜN BELİRLENMESİ

Binali Yıldırım, ilk olarak televizyon programı için Uğur Dündar'ı önermiş ve CHP'nin de olumlu bulması üzerine teklif götürülen Dündar, öneriyi kabul etmişti. Dündar, daha sonra "Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum" açıklamasıyla, sunuculuk yapmayacağını duyurmuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; AK Parti kanadından, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yönetmesinde ısrarlı olduğu Didem Aslan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 3-4 isim önerisi iletildi. CHP'liler kendilerinin bir isim önerisi götürmediğini, sonuçta da kendilerinin de makul bulduğu Küçükkaya üzerinde uzlaşma sağlandığını ifade ediyorlar.

İMAMOĞLU'NUN ÖN PLANA ÇIKARACAĞI KONULAR

CHP yönetimi, İmamoğlu'nun Yıldırım ile katılacağı program öncesinde, gazeteci veya televizyonculuk deneyimi olan milletvekillerini, yayın hazırlıklarında yardımcı olmak üzere İstanbul'da görevlendirdi. Bu isimler program sırasında da yayın yapılan alanda hazır bulunacaklar.

İmamoğlu'nun televizyon programında kısa belediye başkanlığı döneminde yaşama geçirdiği projelerinin yanısıra, yeni projelerini de anlatması planlanıyor. CHP, Yıldırım'ın uzun süredir İstanbul siyasetinden uzak olmasını da avantaja dönüştürmeyi hedefliyor.

İmamoğlu, seçim kampanyasında kullandığ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 'israf' uygulamalarına da belgelerle yer verecek. Programda İmamoğlu'nun konuşmasının önemli bir bölümünü ise, 31 Mart'ta seçimi kazanmasına karşın, 'mazbatasının haksız yere elinden alındığı' kurgusu üzerine oturtacağı belirtiliyor.

CHP'li bazı milletvekili ve parti yöneticileri ise katıldığı bazı televizyon programlarında sinirlenmesi nedeniyle, İmamoğlu'na nasıl soru gelirse gelsin, sakinliğini koruması yönünde telkinde bulunduğu da belirtiliyor.

YILDIRIM'IN ÖN PLANA ÇIKARACAĞI KONULAR

AK Parti'de, Yıldırım'ın soğukkanlılığı, siyasi deneyimi ve esprili kişiliği, televizyon programı için avantaj olarak görülüyor. Moderatör belirlenmesinde etkili olan Binali Yıldırım'ın, bu nedenle iktidara yakın medya kuruluşlarından moderatör yerine özellikle daha muhalif bir ismi tercih ettiği, bu tavrıyla da aslında 'özgüvenini' ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Yıldırım'ın bu tercihi partide 'deplasman taktiği' olarak değerlendiriliyor. Yıldırım'ın bu tavrıyla 'istediğiniz zeminde, istediğiniz kişilerle tartışmaya hazırım' mesajı vererek, aynı zamanda seçim sürecinde mağduriyetini ön plana çıkaran İmamoğlu'na yönelik bu algıyı kırmayı hedeflediğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle Dündar'ın moderatörlüğü reddetmesi AK Parti'de hayal kırıklığı yaratmış görünüyor.

AK Parti'de, Dündar'ın, CHP'nin talebi üzerine moderatörlüğü reddettiği görüşü yaygın. Ancak CHP'liler bu iddiayı kesin bir dille reddediyorlarlar ve Dündar'ın 'sosyal medya lincine maruz kalmamak' için bu tercihte bulunmuş olabileceğini ifade ediyorlar.

AK Partili bir parti yöneticisi, Yıldırım'ın muhalif kimliğiyle bilinen moderatör tercihinin son derece isabetli olduğunu belirterek, 'Tarafsız bir kişi zaten olmaz. Moderatör adaya, 'Ben sana oy vermiyorum, ama şu konulardaki görüşlerinizi de merak ediyorum' diyebilmeli. Ancak böyle demokratik bir tartışma olur. Yani moderatör her soruyu sorabilmeli adaylara. Biz Binali Bey açısından bir sorun olacağını düşünmüyoruz, sakin kişiliğiyle her sorunun cevabını verecektir. Programda sakin ve samimi olanın kazançlı çıkacağını düşünüyoruz ve adayımıza da bu anlamda güveniyoruz' değerlendirmesi yaptı.

ERDOĞAN, YILDIRIM İLE GÖRÜŞECEK

AK Parti'de Yıldırım'ın seçim kampanyasında görev alan milletvekili ve parti yöneticileri program için çalışma yürütürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da program öncesinde Yıldırım ile görüşmesi bekleniyor.

BAHÇELİ'NİN İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YI ELEŞTİRMESİ

Programı İsmail Küçükkaya'nın yönetecek olmasına en sert tepki MHP Lideri Devlet Bahçeli'den gelmişti. Sosyal medya üzerinden Küçükkaya'yı hedef alıp, pazar akşamı 21:00'den sonra televizyon izlemeyeceğini açıklayan Bahçeli, Habertürk TV'den Didem Aslan Yılmaz'ı moderatör olarak önermişti.

Bahçeli'nin, partisine yönelik değerlendirmeleri nedeniyle Küçükkaya'ya tepkili olduğu belirtiliyor. Ancak MHP kaynakları, Bahçeli'nin bu tutumunun sadece 'tepki' olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekiyorlar. Bir MHP yöneticisi, 'Genel başkanımız aslında koyduğu bu tavırla, Küçükkaya'yı, tarafsız bir yöneticilik yapmaya da zorlamış oluyor' görüşünü dile getirdi."