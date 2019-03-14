İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği ilçe bugün Çatalca oldu. Semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu'nun yanına gelen yaşlı kadın, "Onlar cennet vaat ettiler, siz niye vaat etmediniz?" diye sordu. İmamoğlu, soruya, "Bize yakışmaz" diyerek yanıt verdi.

İMAMOĞLU SEMT PAZARINI ZİYARET ETTİ

İlçe girişinde kalabalık bir partili grup tarafından karşılanan İmamoğlu, semt pazarına giderken yol üzerindeki esnafı ziyaret etti, kendilerine hayırlı işler dileğinde bulundu. Bazı vatandaşlar İmamoğlu'nasarılarak sevgi gösterisinde bulundu, çiçek takdim etti. Kendisi ile fotoğraf çektirenlerin isteğini kırmayan İmamoğlu, vatandaşlar ile bol bol sohbet etti, sorunlarını dinledi. İlçe meydanında bulunan seçim standına da uğrayan İmamoğlu'na burada parti kaşkolü hediye edildi.

"SENİ ÖRNEK DİYE ANLATACAĞIM"

Semt pazarında yöresel ürünler satan 65 yaşlarındaki Ayşe Kaplan'ın tezgahına uğrayan İmamoğlu, buradan alışveriş yaptı. Sözlerine "Üretene kurban olurum. Ellerine sağlık, bereketin bol olsun" diyerek başlayan İmamoğlu, "Tezgahtaki ürünlerin hepsini sen mi ürettin" sorusunu yöneltti. Kaplan'dan "Evet" yanıtını alan İmamoğlu, onun iletişim bilgilerini alarak "'Seni örnek diye anlatacağım. Ablamız gibi bir annenin oğlu olarak büyüdüm. Böyle üreteceğiz, diyeceğiz. Seninle röportaj yaptıracağım. İstanbul'un tüm köylerini, üretime katmamız lazım" dedi.

"ONLAR CENNET VAAT ETTİLER, SİZ NİYE VAAT ETMEDİNİZ"

Pazarda ellerinde poşetler ile bir süre gezen İmamoğlu çiftinin bir başkadurağı Sanayi Derneğioldu. Burada da, "Çok güler yüzlüsün, inşallah muvaffak olursun şeklinde kendisine sarılan bir yaşlı bir kadın ile sohbet eden İmamoğlu, "Sağol anacım, birbirimize moral vermemiz lazım" dedi.Kadının "Onlar cennet vaat ettiler, siz niye vaat etmediniz?" şeklindeki sorusuna, "Bize yakışmaz" diyerek, ellerinden öptü, vedalaştı.