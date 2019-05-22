İmamoğlu "Vakit Yetmedi, Ne Yapacaktım Biliyor musunuz?" Deyip Bombayı Patlattı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Karadeniz insanının bu ülkeye kattığı değerler vardır. Özellikle bürokrasisine. Okuyanı çoktur. Niye? Doğa koşulları zor. İkinci aşama gurbette çalışma. İstanbul'a göç, son otuz yılın karşılığıdır. Deprem gibi unsurlar da etkili olmuştur. Trabzon'un, Giresun'un çok daha eskidir. Ya okuyacaksın, ya da ticaret için, çalışmak için. Gurbette fırsat aramak vardır. Akçaabat'ta tütün yetiştirirdi benim ailem. Bizim göç etmemize mani olan şey tütün üreticiliğidir. Horon'u folklör kursunda öğrendim. Horon iyi bir spordur. Ama halaya da ayak uydururum.

YILDIRIM'IN İDDİASINA YANIT

Kendilerine göre bütün bu usulsüzlüğün nedeni olarak bunu anlatıyorlar. Soruyu sorduktan sonra Binali Yıldırım'ın suratına bakın. Mahcubiyet var. 16 milyon insanın hakkının yenildiği bir ortamda bunu çok önemli bir gerekçeymiş gibi anlatırsanız böyle mahcup olursunuz. O gece Saat 10'da açıklama yapan Binali Yıldırım'ı herkes gözünün önünden geçirsin. Biz ne yaptık ıslak imzalı tutanakları takip ettik. YSK hakkımızı gasp etti. İstanbul'un gündemi şu an bizim için israf ve tasarruf.

YSK'NIN AÇIKLAYACAĞI GEREKÇELİ KARAR

Tam 17 gün. 6 Mayıs'tan bu güne geçen 17 günde gerekçeli kararın yazılmamasının sebebi; ellerinde gerekçe olmamasıdır. Bilmiyorum manşetiniz var diye girmek istemiyorum ama bakın YSK bir karar aldı, 2123 sandıkta kamu görevlisi olmadığından dolayı süreci iptal ettiğini duyurdu. O günden bu güne 17 gün geçti gerekçeli karar yok, 17 gündür o sandıklardaki insanları zan altında bırakıyorlar. Bu insanlar 24 Haziran'da vardı, 16 Nisan'da vardı. İlk defa olan bir şey değildi. O insanları yanıma alıp, huzurunuza çıkardığımda ne diyeceksiniz? Bu insanlar hakkında soruşturma başlatıldı değil mi? Bu soruşturmada ne yapıldı? Bu ifadelerde ne çıktı? Benim ismimi bile anmayı bile reddeden anlayışlı kişiler sonuçları çarşaf çarşaf gazetelerinde yayınlamazlar mıydı? Ellerinde gerekçe yok.

"SÜRECE DEMOKRASİ SEFERBERLİĞİ DİYORUZ"

Sorun kurullarda, cetvellerdeyse hepsini yenileyelim. Önce itiraz yok dediler, esas dedikleri şey ise şu; sonuca tesir etmiyor. 25 ilçenin sonucuna tesir etmiyormuş. Allah aşkına elinizde 123 tane sandık var, demek ki nerede olduklarını biliyorsunuz, demek ki elinizde sandık sayısı da var. Ne diyorlar İmamoğlu Yıldırım seçimine tesir ettiler diyorlar. Açıklasanıza sonucu. Ben yüzde kaç oy aldım? Ben bunu ilk defa da söylemiyorum. Anormal bir şey olmadığını net düşünüyorum. Çünkü dertleri bir gerekçe üretmek. Sanal bir gerekçe ürettiler, altı boş. O yüzden soyadına bakarak, tipine bakarak yorumunu yapmak akıl ötesi bir şey. Benim iminin yazılmayacağına yönelik talimat var. Kemal bey yüzde yüz haklı. Acı bir şey bu. Basın özgürlüğü medyanın, insanların haber alma hakkının koruması unsurları yok olmuş durumda. Biz bu yüzden sürece bir demokrasi seferberliği diyoruz.

"VAKİT YETMEDİ, NE YAPACAKTIM BİLİYOR MUSUNUZ?"

Vakit yetmedi, ne yapacaktım biliyor musunuz? Sadece özel kalem müdürlüğündeki araçları alıp Yenikapı'da gösterecektim. Bir il genel sekreterinin üç arabası olur mu? Ya ben 6 yıldır kendi aracımı kullanıyorum. Bazı şeyler şeytanın aklına gelmez. Öyle işler yapıldı ki…

"TÜMÜYLE BU SÜREÇ PİYASAYA ETKİ EDİYOR"

16 milyon insana ait bir makamdan bahsediyoruz. Ne oluyor size? Altında ne var Allah aşkına? Siz asıl işinizi ihmal ediyorsunuz, işsizliği çözmüyorsunuz, ekonomiyle uğraşmıyorsunuz.Çok sıkıntılı ailelerimiz var. Sokaklarda mahallelerde en fazla konuşulan şey işsizlik. Herhangi bir yoksulluk değil. 5 milyon işsiz basit bir rakam değil. Bunun İstanbul'a yansıması en az yüzde 40'ı. Gayri resmi rakamlar bunun çok daha üstü. Bu bir seferberlik, bu bir sihirli değnek değil. Bir araştırma yaptırdık duygulara hitap eden bir araştırmaydı. İnsanlar mutlu olmuştu. Bize oy vermeyen insanlar bile şöyle bir cevap veriyor; Oy vermedik ama seçildi, mutluyuz. Esnafla yapılan ankette insanların daha fazla alışveriş yaptıkları sonucunu aldık. Bize oy vermeyen ve araştırmaya katılan insanlar baktık ki güler yüzlü, mutlu olduk. Bu normalleşme süreci. Tümüyle bu süreç piyasaya etki ediyor. İnsanlar daha fazla iş yaptım diye geri dönüş yaptılar. Türkiye'nin gündeminde seçim olması demek diğer gündemleri ihmal etmek demek. Türkiye'nin ekonomisi en önemli şey değil mi? Doğrudur, arkadaşlar öyle bir şey tespit etti. Olsun herkese faydamız var. Bizim ismimizin peşinden gelsinler. Ama tipine göre soyadına göre diye iddialarda bulunmasınlar

"TÜM BAYRAMLARDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK"

Göreceksiniz ihaleler, toplantılar bir çok ortam halka açık olacak. Tüm bayramlarda toplu taşıma ücretsiz olacak. Su indirimiyle, bir ailenin 3.7 kişi olduğunu düşünün, bir yılda 540 lira o ailenin cebine giriyor.

"AİLELERİN CEBİNE KALACAK"

Ben bir yaşıma daha girdim. Öğrenci kartında yaptığımız indirim, cebinde kaldı. İki öğrencisi olan bir ailenin yılda 1080 lira cebine kalacak. Binali Yıldırım neyin açıklamasını yapıyor, büyük ihtimalle otobüsçülerle konuşuyor. Aradaki fark sizin cebinizden çıkmıyor, ben belediye olarak size ödeyeceğiz diye. Biz seçimden önce otobüsçülere gidip anlattık, öğrencilere indirim yapacağız, anneleri seyahat ettireceğiz ama bu size yük olmayacak dedik. Ben bunu şubat ayında açıkladık. O zaman Yıldırım bana, 'Hesap kitap bilmiyor' dedi. Erdoğan 'sen kimin parasını dağıtıyorsun' dedi. 24 Haziran'dan sonra yaptıklarımızı alkışlayacaklar. Şu anda yaptıkları şey aslında bizi açıklamak. Biz seçimden önce karşı çıktık ama bugün ona ortak olduk demelerini beklerdim.

Ben Büyükşehir Belediye Başkanı oldum, Sayın Mevlüt Uysal'ı takipten çıkacağız falan. Ne yapıyorsunuz, takip etmediğimiz insanları da takip edelim dedim. Hadi beni takipten çıktınız. Bizimle ilgili internet sitesindeki haberleri de silmişler. Altı yılda 226 milyon lira uygulanmayan fikir projelerine harcanan para.

723 milyon lira Sayıştay denetiminde ortaya çıkan zarar. Araç masrafı 123 milyon lira. İhtiyaç dışı araç masrafıdır bu. Biz ekonomiyi hissetmeyip, toplumla bunu paylaşmazsak, insanların ne hissettiğini anlayamazsak olmaz. O yüzden ben iftar sofralarına gidiyorum ama 10 yıldır gidiyorum. Bakın onlar da gitmeye başladı."