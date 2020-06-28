İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk kadın cankurtaranların işe başladığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımla ilk kadın cankurtaranların işe başladığını yazdı.

"TÜM ALANLARDA DAHA ÇOK KADIN YER ALACAK"

İmamoğlu paylaşımında, "İlk kadın cankurtaranlarımız göreve başladı. İBB'nin tüm çalışma alanlarında daha çok kadın yer alacak. Her birine başarılar" ifadelerini kullandı.