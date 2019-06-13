İmamoğlu, Ordu Valisi Yavuz'a hakaret ettiğini iddia eden Portakal'a cevap verdi!
İmamoğlu, Ordu Valisi'ne hakaret ettiğini iddia eden Fatih Portakal'a "Ben ne dediğimi, ne demediğimi biliyorum" şeklinde cevap verdi.
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'ın VIP kriziyle ilgili, "İmamoğlu'nun hakaret ettiğini duydum" sözlerine cevap verdi.
FATİH PORTAKAL'A TAVSİYE VERDİ
Soru-cevap kısmına geçildiğinde Ekrem İmamoğlu'na, FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret iddiasıyla ilgili sözleri soruldu. "İmamoğlu'nun hakaret ettiğini duydum." diyen Fatih Portakal'ın sözlerine İmamoğlu, "Ben ne dediğimi, ne demediğimi biliyorum. Medyaya tavsiyem bu konuya yönelmek yerine, projelerimizi halka anlatmaları." dedi.
VALİ POLEMİĞİYLE İKİ ARKADAŞ TERS DÜŞTÜ
Bilindiği gibi Fatih Portakal ile Ekrem İmamoğlu, üniversite yıllarından ev arkadaşı. Özel bir dostlukları olan ikili, bu polemikle ters düştü.
YORUMLAR (37)
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konu dedimi demedimi, konu imamoğlunu nasıl alt ederiz, kimse kusura bakmasın gümbür gümbür geliyor, hayırlı olsun istanbul aCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İmamoğlu bu sefer eze eze kazanacak,görebileceginiz bir not alın.ben burdayım.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Güneş balçıkla sıvanmaz uğraşmayınCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Kıvırmanın ve de kapaklı konuşmanın anlamı var mı? Erkekçe söyle ben şöyle şöyle dedim diye. Diyemiyor, ne dediğimi bilirim diyor, yok zart zurt. . . . Senden başkan değil, çaycı bile olmaz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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imamoğlu haklı iken mağdur iken haksız mağdur eden duruma düşüyorsun. klasik chp zihhniyeti ile hareket edersen kaybedersin. chp inkar eder kabul etmez bildiğin chp işte. ya da sen gerçek yüzünü gösteriyorsun. şahsen yıldırımın kazanmasını istemem ama yağmurdan kaçarken de dolu tutulmak da istemeyiz.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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