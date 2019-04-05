İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir'i ziyaretinin yankıları devam ediyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

"BAKANLIK O DEFTERİ ORADAN ÇEKTİ, ALDI"

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, İmamoğlu'nun Anıtkabir'i ziyaretiyle ilgili "Kalkıp daha mazbatasını almadığı bir yerde altına da böyle bir isim işledi ve şimdi noldu? Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti, aldı" dedi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Atamın manevi huzurunda deftere yazmış olduğum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazım, herhalde bu biraz sıkıntı yarattı. Yaratmasın, çünkü dayanağım Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sayfasında gösterdiği sayılar ve kendi tutanaklarımız üzerinden elde ettiğimi düşündüğüm hakkımın orada beyanıdır. Ama esas bunun kalemle kağıda dökülmesi, az önce sizin yaptırdığınız uygulamaların karşılığıdır."