İmamoğlu'nun montajlanan konuşmasında soruyu soran gazeteciden açıklama

Habertürk'te yayımlanan "Türkiye'nin Nabzı" programına konuk olan İmamoğlu'na terör örgütü PKK ve FETÖ ile ilgili soru soran gazeteci Mehmet Akif Ersoy 'Ekrem İmamoğlu Ne Söyledi?' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ersoy, programda İmamoğluna "PKK'ya FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye ve İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu ?" sorusunu sorduğunu ancak verdiği cevabın troll hesaplar tarafından yarıda kesilerek paylaşıldığını belirtti.

"AK PARTİ'NİN BUNLARA MÜSAADE ETMEMESİ GEREKİYOR"

"İmamoğlu sanki FETÖ ve PKK'ya "Gelin Türkiye'yi birlikte yönetelim" demiş gibi paylaşmaya başladı" ifadelerini kullanan Ersoy, "AK Parti'nin, seçim kampanyası sürecinde hakikatsiz ithamlarla ve troll hesaplarla süreci yöneten kişilerle ilişkisini kesmesi ve parti imajını korumak adına, lehine zannedilen asılsız haberlerin aleyhine dönmesine müsaade etmemesi gerekiyor" dedi.

Mehmet Akif Ersoy

Ersoy o anları ise şöyle anlattı:

İmamoğlu,"PKK'ya FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye ve İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?" soruma karşılık:

"Ne olabilir ki, gelin Türkiye'yi hep beraber yönetelim. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın 24 Haziran'da yetki alan AKP'li yetkililer…" diye yanıt verirken "Gelin Türkiye'yi hep beraber yönetelim" çağrısını esasında "Cumhurbaşkanı ve AK Parti yöneticilerine" yapıyordu.

İmamoğlu'nun cümleye girişi, yayın sırasında beni de şaşırttı. "Acaba yanlış mı anladı?" diye müdahale edip; "FETÖ-PKK" diye araya girmek üzereydim ki, tamamladığında; soruyu doğru anladığı, cevaben de; "tüm terör örgütlerine karşı Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte omuz omuza mücadele edelim" dediği ortaya çıktı.

Herkesin bildiği eski bir fıkradır:

Bektaşi'ye "Neden namaz kılmıyorsun?" diye sormuşlar, "Allah Kur'an'da namaza yaklaşmayın buyuruyor" demiş. Dün gece biz, tam da böyle bir fıkra yaşadık.

Yayın esnasında ve sonrasında telefonuma gelen yüzlerce mesaj ve gönderi, bazı troll hesapların bu konuşmayı yarısında keserek, İmamoğlu sanki FETÖ ve PKK'ya "Gelin Türkiye'yi birlikte yönetelim" demiş gibi paylaşmaya başladı.