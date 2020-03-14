İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
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Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel

İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

Kendi kanalı için hazırlanan 'Zor Sor' programında Gezegen Mehmet'in sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ile ilgili yöneltilen soruya verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu.

14.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:53
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı için hazırlanan 'Zor Sor' programının bu haftaki konuğu 'Gezegen' lakaplı radyo programcısı Mehmet Akbay'dı.

Gezegen Mehmet, koronavirüsten, depreme, Kanal İstanbul'dan hükümetle ilişkilerine kadar pek çok zor soruyu Ekrem İmamoğlu'na yöneltti. Tamamı YouTube'de yayınlanan programda, Gezegen Mehmet'in HDP ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusuna Ekrem İmamoğlu'nun verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

"NEDEN ÇELİŞKİLİ KONUŞUYORSUNUZ?" SORUSUNU YÖNELTTİ

Ekrem İmamoğlu'nun daha önceki söylemlerinde Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunmasına karşı çıktığını hatırlatan ve çelişkili konuştuğunu belirten Gezegen Mehmet, Demirtaş'ın PKK ile işbirliği içinde olduğunu söyleyerek, İmamoğlu'na neden Demirtaş'ı desteklediğini sordu.

"HDP'Lİ VATANDAŞLARI TERÖRİST İLAN ETTİNİZ"

İmamoğlu, bu soruya "Bence siz yargısız infaz yaptınız. Şu anda on binlerce yüz binlerce HDP'li vatandaşı terörist ilan ettiniz. Bu şehrin ve bu ülkenin milyonlarca HDP'li vatandaşının hiç kimsenin terörist ilan etmesine hakkı yok. Demirtaş içeride yatıyorsa suçunu açıklasınlar sonucunu bildirsinler. Böyle bir tutuklama olmaz." şeklinde yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İmamoğlu'nun HDP ve Selahattin Demirtaş hakkındaki bu yorumu, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

Haberin Videosu:

Ekrem İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

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