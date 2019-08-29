İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ve Batman programı belli oldu

29.08.2019 19:52

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun hafta sonu Diyarbakır ve Batman'a yapacağı ziyaretin detayları belli oldu. İ

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, 31 Ağustos Cumartesi günü Diyarbakır'da görevden alınan belediye başkanı Selçuk Mızraklı ile görüşecek. İmamoğlu ayrıca Tahir Elçi'nin mezarını da ziyaret edecek, ardından Batman'a geçecek.

TAHİR ELÇİ'NİN MEZARINI ZİYARET EDECEK

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın aktardığına göre, Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeninin düğününe katılmak üzere hafta sonu Diyarbakır ve Batman'a gidecek olan İmamoğlu, Cumartesi sabahı Diyarbakır'a giderek CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek ve bir basın toplantısı düzenleyecek. İmamoğlu sonrasında, 2015 yılında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret edecek. Mezar ziyaretinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan ve yerine kayyım atanan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Daha sonra Batman'a geçeceği belirtilen İmamoğlu, gece Batman'da düğüne katılacak. İmamoğlu, ertesi gün yine Diyarbakır üzerinden İstanbul'a geçecek