İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi

Cumhur İttifakı'nın 23 Haziran İstanbul seçimindeki adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatılması üzerine, "Benim çay teklifim geçerli de Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım" yanıtını vermişti.

İMAMOĞLU: KAHVEYE BEKLERİM

CHP-İYİ Parti ve İstanbul Gönüllüleri yöneticileri ve il yönetimleriyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde öğle yemeğinde bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yıldırım'ın çay teklifine burada yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın tekrarladığı çay davetine karşılık Yıldırım'ı Saraçhane'deki İBB Başkanlık makamına kahve içmeye çağırdı.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Binali beye teşekkür ederiz he şeyden önce. Seçimden önce ben 4 gün kala 5 gün kala sürekli çay davetini beklediğimi ısrarla söyledim. Seçimden önce olsaydı o çay çok lezzetli olurdu. Bundan sonraki çaylarımızı içeriz sorun yok. Ama bu aşamadan sonra sanırım yakışan beni ziyaret edip benim kahvemi içmesi. İBB'yi ziyaret etmesi gelip tebrik etmesi. Televizyonlardan değil de gelip tebrik etmeli. Ben olsam öyle yapardım. Ama daha önceki çay içme davetini ben şöyle algılamıştım: 'Yaptığımız Pazar günkü yayından sonra seçim bitmeden bir araya gelip çay içelim seçimin harareti düşsün topluma güzel mesajlar çıksın…'Meydanlardan da bunu dile getirdim. Ama olmadı. Dolayısıyla şu an hoş olan bizi televizyonlar üzerinden tebrik etmesi değil de gelip bize makamda Saraçhane'de ziyaret edip bize yakışan da onu en güzel şekilde ağırlamak olur. Kahveyi hep beraber içeriz. İnşallah 40 yıl da hatırı olsun."