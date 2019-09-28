İmamoğlu'ndan Türkiye'deki Suriyeliler'e destek: Onları suçlamak doğru olmaz

28.09.2019 11:31

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından uluslararası düzeyde düzenlenen "Suriye'de Barışa Açılan Kapı - Uluslararası Suriye Konferansı" başladı. Açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın yaptığı konferansa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmacı olarak katıldı.

Uluslararası Suriye Konferansı açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün Suriye'de yaşanan çok taraflı savaşta deyim neredeyse at izi it izine karışmış durumdadır. Kim kiminle savaşmaktadır bilinmektedirler. Bazı karar vericiler ne yazık ki yangına körükle gitmeyi tercih etmektedir. Yanı başımızdaki bu dost ülkeden göç edenleri ülkemize almakla kalmadık ne yazık ki bir çoğunu kendi haline bıraktık.

"ÜLKEMİZDEKİ SURİYELİLERİ SUÇLAMAK DOĞRU OLMAZ"

Suriyeli göçmenlerin çoğu ülkelerinde inanmadıkları bir savaşa katılmak yerine kendilerine bir gelecek kurmak için ülkemize sığındıklarının farkındayız. Onları suçlamak doğru olmaz. Bu insanlar savaşı kabullenmedikleri için bugün bizimle beraber yaşıyorlar. Önce güney illerimize yerleştiler sonra tüm şehirlere yayıldılar" dedi.

'SURİYELİLERİ KENDİ KADERLERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

İmamoğlu, "Nihai hedefimizi Suriye'nin istikrara kavuşturulması ve Suriyelilerin oradaki hayatlarına en özgür biçimde dönebilmesinin sağlanmasıdır. Bu çözümde yolumuzu aydınlatacak en değerli ışık toplumsal vicdanımızdır. Özetle Suriyeliler elbette ve asla kendi kaderlerine terk etmeyeceği. Onların daha insani koşullarda yaşamları için uluslararası arenayı harekete geçirmek için her türlü uygulamayı yapacağız" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU DA KONUŞTU

Uluslararası Suriye Konferansı açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk askerinin Suriye topraklarında olmasını destekleyerek, "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için Suriye topraklarında sürdürdüğü terörle mücadeleye inanıyoruz." açıklamasında bulundu.