Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Twitter, Güncel

Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İş güvenliğini ve sağlık önlemlerini alarak hafta sonu İstanbul'da 500.000 ton asfalt çalışmasıyla önemli tüm yolların bakım ve onarımını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

19.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:57
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu hafta sonu, İBB iştirakleri İstanbullulara hizmet vermeye devam ederken; belediye tarafından yol bakım ve onarım çalışmaları da aralıksız sürüyor. Konuya ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir iddia geldi.

"500 BİN TON ASFALT ÇALIŞMASI YAPTIK"

Ekrem İmamoğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İş güvenliğini ve sağlık önlemlerini alarak hafta sonu İstanbul'da 500 bin ton asfalt çalışmasıyla önemli tüm yolların bakım ve onarımını gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

434 PERSONEL GÖREV ALIYOR

İSFALT, 17 Nisan Cuma günü yaptığı açıklamada, "Valilik izni kapsamında hafta sonu 434 personelle yol bakım ve asfalt yenileme çalışmalarını sürdürecek" ifadelerini kullanmıştı.

TAŞERON İŞÇİLER İBB ÖNÜNDE EYLEM YAPMIŞTI

16 Nisan Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir şirkette taşeron işçi olarak çalışan ve 1 yıldır maaş alamadıklarını belirten işçiler, Saraçhanedeki bina önünde eylemde bulundu. Anadolu yakasında asfalt döküm işçisi olarak çalışan Ahmet Turhan "Son bir buçuk senedir. Anadolu yakasında asfalt döküm işi yapıyoruz. Son bir yıldır ana firma ödeme alamadığı için bize de ödeme yapamıyor. Ana firmamız Met-Gün taşeronu onunda taşeronu benim. Haliyle bu bir zincirleme, zincirleme olduğu için bize kadar yansıyor. Ödemelerimizi yapamıyoruz. Şuan zor durumdayız. Şuan şantiyeler kapalı durumda. Hiçbir şekilde çalışma yapamıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük
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