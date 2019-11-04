İmamoğlu'na 'Ahmak' diyen Bakan Soylu'ya, CHP'den ilk yanıt: Hesabını sorulur

04.11.2019 15:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik isim vermeden yaptığı, "Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" açıklamasına CHP'den sert yanıt geldi.

"SEÇİLMİŞ KİŞİYE BUNLARI SÖYLEYEMEZSİN"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Süleyman Soylu'nun seçilmiş birine kalkıp bu hakaretleri edecek kadar kendini kaybetmiş vaziyet olduğunu belirterek, "Atanmışların seçilmişlere bu şekilde konuşmaya hakları yoktur! Her yurt dışına çıktıklarında Türkiye'yi kötülediler.Bu lafın sorumluluğu vardır ve hesabı sorulacaktır" dedi.

SOYLU'DAN SERT İFADELER

Bakan Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için gittiği Fransa'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

Terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda, Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Birileri eline silah alıp 9 aylık çocuklarımızı, bebeklerimizi şehit edecek, orada Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin, Türk kardeşlerimizin sabah dükkânını açmasını engelleyecek, çocukların okula gitmesini engelleyecek, bunun belediye başkanlığını yapacak, sen de Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi şikayet edeceksin, yazıklar olsun.