Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
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Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan ve tasarruf seferberliği başlattıklarını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamasından sonra kent genelindeki 962 muhtara piyasa değeri 2.600 lira olan akıllı telefon göndermesi dikkat çekti.

Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
16.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelindeki 962 muhtara piyasa değeri 2.600 lira olan akıllı telefonlardan hediye etti.

MEKTUPLA BİRLİKTE GÖNDERDİ

Telefonla birlikte bir de mektup gönderen İmamoğlu, muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkası olduğunu belirterek "Çalışmalarımızı gerçekleştirirken sizlere iletişim kolaylığı sağlayarak yazılımları ve uygulamaları hazır halde yeni nesil cep telefonlarını siz kıymetli muhtarlarımıza takdim etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

BAZI KESİMLER TARAFINDAN ELEŞTİRİLDİ

Kornavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz şu günlerde gelirlerinin fazlasıyla düştüğünü belirten İmamoğlu, "Hizmetlerimizi aksatmadan, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık" demişti. Bu açıklamadan sonra İmamoğlu'nun muhtarlara ortalama maliyeti 2 milyon 500 bin lira olarak hesaplanan telefon hediye etmesi bazı kesimler tarafından eleştirildi.

İşte İmamoğlu'nun gönderdiği mektup ve telefon;

İmamoğlu, muhtarlara 2 bin 600 liralık akıllı telefon hediye etti
İmamoğlu, muhtarlara 2 bin 600 liralık akıllı telefon hediye etti
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti

Politika Manşet

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