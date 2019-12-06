İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar

06.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan kendisine yönelik gelen, eleştiri ve tavsiye içeren tweete esprili bir dille karşılık verdi. Bir kullanıcı, kaydıraktan kayan yeğeninin videosunu paylaştı. Görüntülerde küçük çocuğun vücudundaki elektriklenme sonucu saçlarının dikilmesi görüntülendi. Kullanıcı, "Bu plastik işi olmuyor. Emin olun hem çocuklar hem de ebeveynler bu çarpılma olayından müzdarip" dedi. İmamoğlu da "Haklısınız, ben de plastik oyun gruplarına karşıyım. Minik delikanlı da tüm İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip" şeklinde yanıt verdi.

İMAMOĞLU'NA HEM ELEŞTİRİ HEM TAVSİYE

Locksmith isimli kullanıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve Ekrem İmamoğlu'nu etiketlediği paylaşımında esprili bir dille "Şu parklara bir el atsanız? Bu plastik işi olmuyor. Emin olun hem çocuklar hem de ebeveynler bu çarpılma olayından muzdarip. Biliyorum çok zor bir şey ama yeğenim uzaylı gibi dolaşıyor:) Elektrik zamlarına karşı istesek de tasarruf edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

ESPRİLİ YANIT: İSTANBUL'UN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAR

İmamoğlu da esprili bir dille yazılan mesaja yine aynı şekilde karşılık verdi. İBB Başkanı, tweeti alıntılayarak "Haklısınız, ben de plastik oyun gruplarına karşıyım. Minik delikanlı da tüm İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip. Maşallah" dedi.