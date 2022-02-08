İmamoğlu, kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi - Haberler
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İmamoğlu, kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi

Haberler.com - Güncel
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Sabit saat uygulamasının tasarruf sağlamadığını yineleyen İBB Başkanı İmamoğlu, "Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek" ifadelerini kullandı.

Yüksek gelen elektrik faturalarıyla ilgili tartışmalar devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daimi yaz saati uygulamasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"TUHAF AMA GERÇEK"

Uygulamayı yüksek gelen elektrik faturaları üzerinden eleştiren İmamoğlu, "Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler, otobüslere karanlıkta biniyor. Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek" ifadelerine yer verdi.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

İmamoğlu, kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi

Haberler.com - Güncel

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Haber

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