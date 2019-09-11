İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı: Komisyon önerimiz kabul edildi

11.09.2019 18:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 ilin büyükşehir belediye başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıda konuşulan konuları basın mensuplarıyla paylaştı. Erdoğan'a bir komisyon önerisinde bulunduklarını belirten İmamoğlu, " Bir komisyon önerimiz oldu. Kurulacak bir komisyon marifetiyle süreçlere dahil olmamız gerektiğini illettik öneri olarak. Kendileri kabul etti." açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu, toplantının ardından İstanbul'a dönmek üzere Ankara Esenboğa Havaalanı'na geçti. Gazeteciler, uçağa yetişmek üzere alana gelen İmamoğlu'na, Beştepe'deki görüşmeyle ilgili değerlendirmelerini sordu.

"TÜMÜYLE GÜZEL VERİMLİ İYİ BİR BAŞLANGIÇ"

İmamoğlu, "Verimli bir buluşma oldu. Bence iletişim açısından çok değerli bir buluşmaydı. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Tümüyle sorunlar konuşuldu. Nasıl bir yöntem belirleyeceğimiz konuşuldu.

"KOMİSYON TALEBİMİZ KABUL EDİLDİ"

Hatta bizim bir komisyon önerimiz oldu. Kurulacak bir komisyon marifetiyle süreçlere dahil olmamız gerektiğini illettik öneri olarak. Kendileri kabul etti. Hem CHP'li belediyelerden hem AK Partili büyükşehir belediyelerinden ortak bir komisyon kurulması yönünde bir karar verildi. Bu komisyon, hem yeni yasal düzenlemeler sürecine katılacak hem de sürdürülebilir iletişim kanalı oluşması noktasında böyle bir misyonu olacak diye karşılıklı bir görüş belirtildi. Akabinde karşılıklı yine sorular soruldu ve sayın bakanlar da cevaplar verdi. Tümüyle güzel, verimli, iyi bir başlangıç" dedi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE YANIT

İmamoğlu, gazetecilerin, "Cumhurbaşkanı'nın İBB'deki işten çıkarmalarla ilgili eleştirileri oldu…" sorusuna, "Tabii ki her eleştiri değerli. İrdeleriz, bakarız ama toplantının çok iyi tarafı var, konuşulacak. Bu tarafı çok minimumda kalıyor" yanıtını verdi.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın birkaç kötü örnek üzerinden yüzlerce kişinin mağdur edilmesiyle ilgili sözleri var" hatırlatmasına, "Sorulmadığı için bilgi paylaşımı yapmadık. Kimi kastettiğini ben bilmiyorum açıkçası ama sorulursa, kendileriyle neler olduğunu bilgi olarak paylaşırım" yanıtını verdi.

İmamoğlu, gazeteciler, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın, 'Ne personelle uğraştık ne araçlarla! ifadesi var. 'Aynı hassasiyeti bekliyoruz' dedi. Bu sözlere ne diyeceksiniz" sorusunu da "Biz hassasız. Ama kimi kastetti bilmiyorum açıkçası. Biz hassasız" şeklinde yanıtladı.