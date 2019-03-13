İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığı İçin Bir Hazırlığınız Var mı" Sorusuna Yanıt Verdi: Siyasette Her Şey Mümkün

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programındaki, "CHP Genel Başkanlığı için bir hazırlığınız var mı?" sorusuna, "siyasette her şey mümkün. Ama yarınlarda, 'Ben şu makamı isterim' cümlesini benden duymayacaksınız. Ama şu olacaktır; 'Ekrem Bey olmalı, olduğu zaman değerlendiririz.' Vatandaş isterse çok güzel bir şey. Ve siyasi arkadaşlarınızı isterse harika bir şey. Yani inanılmaz keyifli. Ballı kaymak derler yani öyle bir şey." sözleriyle yanıt verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞU SİZE BIRAKABİLECEĞİ YÖNÜNDE KULİS BİLGİLERİ VAR"

İmamoğlu, katıldığı televizyon programındaki "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık koltuğunu size bırakabileceği yönünde bir takım kulis bilgileri var. Eğer belediye seçimlerinde İstanbul'u alamazsanız sizin CHP Genel Başkanı olmak gibi bir isteğiniz olur mu?" sorusuna, "Başarılı bir süreç yaşamak istiyorum. Tek odaklandığım şey yerel seçimi kazanmak. Siyasi kariyer şöyle olmaz. Olmamalı da. 'Ben şu makamı istiyorum'. Bu ne kadar kötü bir tavır biliyor musunuz? Siyasi kariyer, bireysel bir iş kariyeri gibi değildir. İş planınız da iş insanıysanız işte hedeflediğiniz satışta, bütçede bu hedefleri koyabilirsiniz.

"AMA SİYASETTE HER ŞEY MÜMKÜN"

Ama siyasi kariyer sizin dışınızda tayin edilmeli. Yani 'Ben istiyorum değil, siz olmalısınız' çok değerli bir şey. Aynen şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aday gösterilmem gibi. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmem gibi. Bunun gibi ilçe başkanlığına davet edilmem gibi. Yarınlarda da ben seçimi kazanacağıma inanıyorum. Bu kente çok güzel, çok yürekli bir süreç. Saygılı seviyeli, adil,yeşil, yaratıcı, bir kent oluşturma konusunda çok keyifli bir süreç ortaya koyacağımdan eminim. Ama bunun ötesinde siyasette her şey mümkün. Ama yarınlarda, 'Ben şu makamı isterim' cümlesini benden duymayacaksınız. Ama şu olacaktır; 'Ekrem Bey olmalı', olduğu zaman değerlendiririz. Vatandaş isterse çok güzel bir şey. Ve siyasi arkadaşlarınızı isterse harika bir şey. Yani inanılmaz keyifli. Ballı kaymak derler yani öyle bir şey. O bakımdan benim siyasi yol haritam böyle bir yol haritası. İdeallerim üzerinden yürüyorum. Şunu bilin ki herkese de bunu söylüyorum. Siyaset bir görev, meslek değil. Ve siyaset bir günde bırakılabilecekmiş gibi yapılmalı ki bu ülke bu işten keyif alsın. Aksi takdirde zaten şu an siyasiler yargılanıyor. Siyasilere kimsenin güveni kalmaz. Meslek değil bu görev. Yarın o gider öbürü gelir benim yol yöntemin bu şekilde yürüyor şu anda." dedi.