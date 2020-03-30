İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 62 numaralı Kağıthane-Kabataş otobüsünde çekilen ve infial yaratan görüntüyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Pazar sabahı çekilen görüntülerde, otobüsün içinde anormal bir kalabalık görüntülenmiş ve bu durum tepki çekmişti. İmamoğlu, kalabalığın organize bir şekilde oluşturulduğunu belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı İETT otobüslerinde anormal düzeyde gözlemlenen yolcu yoğunluğunun tepki çekmesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından fotoğraflardan oluşan bir slayt gösterisi ve İETT şoförlerinin röportajının yer aldığı bir video paylaşan İmamoğlu, yoğunluğun kasıtlı olarak oluşturulduğunu belirterek hem Kovid-19 salgınını hem de organize kötülüğü aşacaklarını söyledi.

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele ederken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlemlenen bazı İETT otobüsleri büyük tepki çekti. Söz konusu görüntülerde, salgına karşı oluşan hassasiyetin çiğnendiği ve otobüslerde hijyen kurallarına aykırı bir yoğunluk oluştuğu gözlendi. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler sonrası İBB Başkanı İmamoğlu bir paylaşım yaptı.

Kağıthane-Kabataş hattında görüntülenen yoğunluk

"ART NİYET ARAMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Paylaşımda otobüs şoförlerinin röportajlarına yer verildi. 146 Boğazköy-Bakırköy hattında çalışan şoför Ahmet Tiryaki, "3 durakta yoğun bir yolcu olduğunu fark ettim. Kapıları açtım ve arkadaşlara binmemeleri gerektiğini 3-5 dakika içerisinde yeni bir otobüs geleceğini söyledim. Ancak yolcularımız beni dinlemedi ve otobüse bindi. Art niyet aramamak mümkün değil. Hafta içi yaşamadığım yoğunluğu Pazar sabahı yaşadım" dedi.

"PAZAR SABAHI, BÖYLE BİR YOĞUNLUK İMKANSIZ"

62 numaralı Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Arslan ise yoğunluğun bir kumpas olduğuna inandığını söyledi. Arslan, "Pazar sabahı, bu saatte bu kadar yolcunun olması imkansız. Hangi şoför arkadaşımıza sorarsanız sorun, böyle bir sirkülasyon olması imkansız. Belediyenin bize verdiği sayıyı tutuyoruz biz. Birisinin kamerayla çekim yapması, yolcuların arkaya gitmesini engellemesi bu şekilde bir mevzuya sebep oldu. Bana göre bilinçli yapıldı" dedi.