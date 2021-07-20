ILO: 2021'de 2019'a göre 13 milyon daha az kadın istihdam edilecek
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ILO: 2021'de 2019'a göre 13 milyon daha az kadın istihdam edilecek

ILO: 2021'de 2019'a göre 13 milyon daha az kadın istihdam edilecek
Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını sonrası toparlanma sürecinde bu yıl 2019'a göre 13 milyon daha az kadının istihdam edileceği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını sonrası toparlanma sürecinde bu yıl 2019'a göre 13 milyon daha az kadının istihdam edileceği bildirildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2021'de dünyada çalışma çağındaki kadınların yüzde 43,2'sinin işe alınacağını, bu oranın erkeklerde yüzde 68,6 olacağını öngördü.

Kovid-19 salgınının, piyasada kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizlikleri kötüleştirdiğine işaret eden örgütün yeni politika özetinde, "2021'de iş anlamında kadınlar açısından öngörülen büyüme erkeklerininkinin önüne geçerken bu, kadınları pandemi öncesi istihdam seviyelerine taşımak için yeterli olmayacak." ifadesi kullanıldı.

2021'de 2019'a göre 13 milyon daha az kadının istihdam edileceği belirtilirken 2019-2020 döneminde kadınların istihdam oranının yüzde 4,2, erkeklerininkinin yüzde 3 düştüğü, kadınların istihdamında en büyük düşüşün yüzde 9,4 ile Amerika'da yaşandığı vurgulandı.

Kadınların istihdamında ikinci en büyük düşüşün Arap ülkelerinde (yüzde 4,1), daha sonra sırasıyla Asya Pasifik (yüzde 3,8) Avrupa ile Orta Asya (yüzde 2,5) ve Afrika'da (yüzde 1,9) gözlendiği aktarıldı.

ILO, salgın sırasında kadınların işlerini kaybetmemesi ve hızla yeniden istihdam edilmesi için önlemler alan ülkelere Şili ve Kolombiya örneklerini verdi. Bu ülkelerde yeni işe alımlarda kadınlar için daha yüksek ücret sübvansiyonu uygulandığı bildirildi.

Salgın sürecinde Kolombiya ve Senegal'in kadın girişimcileri güçlü biçimde destekleyen ülkeler arasında yer aldığına, Meksika ve Kenya'da kadınların kamu istihdam programlarından fayda sağlamasını temin etmek için kotalar belirlendiğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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