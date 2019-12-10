İlkokul öğrencisi yolda yürürken Osmanlı'ya ait bir tarihi eser buldu
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İlkokul öğrencisi yolda yürürken Osmanlı'ya ait bir tarihi eser buldu

İzmir'de ailesiyle birlikte çıktığı doğa yürüyüşü sırasında yerde bir seramik bulan 2. sınıf öğrencisi Elif Suna Kaya, elindekinin Osmanlı'ya ait bir pipo olduğunu öğrendi. Tarihi eseri Çeşme Kalesi Müze Müdürü'ne teslim eden küçük kız, örnek davranışından dolayı tebrik edildi.

10.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:16
İlkokul öğrencisi yolda yürürken Osmanlı'ya ait bir tarihi eser buldu

Namık Kemal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elif Suna Kaya, ailesi ile birlikte doğa yürüyüşü yaparken yerde bir seramik buldu. Elif Suna Kaya, bulduğu seramiği babası Kaya'ya gösterdi. Kaya, seramiğin tarihi eser olabileceğini düşünerek, cep telefonu ile fotoğrafını çekip müze müdürü Sevgi Soyaker'e gönderdi.

SERAMİK OSMANLI'YA AİTMİŞ

Çeşme Kalesi Müze Müdürü Sevgi Soyaker'in seramiğin 18. yüzyıl dönemi Osmanlı Piposu olduğunu söylemesi üzerine Elif Suna Kaya, annesi ve ablasıyla birlikte Çeşme Kalesi Müze Müdürlüğüne giderek Osmanlı Piposunu Müze Müdürü Sevgi Soyaker'e teslim etti.

OKUL MÜDÜRÜ ÖRNEK DAVRANIŞINDAN DOLAYI TEBRİK ETTİ

Müze Müdürü Soyaker, teslim aldığı Osmanlı Piposunu müze envanterine kaydettirirken, küçük öğrenciyi de örnek davranışı nedeniyle tebrik etti. Soyaker, bu tip tarihi eserlerin bulunduğunda müzeye getirilmesinin önemine dikkat çekerek, Elif Suna Kaya'nın ve ailesinin duyarlılığının örnek olmasını diledi. Müze Müdürü Soyaker, küçük öğrenciyi ve ailesini daha sonra müzeyi gezdirerek, tarihi eserlerin korunarak gelecek nesillere nasıl aktarıldığını anlattı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: İlkokul öğrencisi yolda yürürken Osmanlı'ya ait bir tarihi eser buldu
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