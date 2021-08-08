İlknur Soydaş'tan 'Karabiberim' isyanı
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İlknur Soydaş'tan 'Karabiberim' isyanı

İlknur Soydaş'tan 'Karabiberim' isyanı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

90'lı yıllarda Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren oyuncu İlknur Soydaş, isyan etti. İşte detaylar...

İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren İlknur Soydaş, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Ayak üstü muhabirlerin sorularını cevaplayan Soydaş, oyunculuğu bırakmadığını söyleyip, "İyi bir proje olursa neden olmasın. Set ortamını çok özledim" dedi. İlknur Soydaş, 'Karabiberim' olarak kendisini lanse edilmesinden dolayı isyan etti.

Oyuncu, "Karabiberim'le var olmadım. Bir çok dizi ve sinema projelerinde oynadım. Ama sürekli 'Karabiberim ile gündeme getiriyorlar. Resmen üzerime yapıştı. Yanlış anlaşılmasın 'Karabiberim' klibinde oynadığı rahatsız değilim ama bir gerçek var bir çok projede yer aldım" diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

İlknur Soydaş'tan 'Karabiberim' isyanı
İlknur Soydaş'tan 'Karabiberim' isyanı

Kaynak: Snob Magazin

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