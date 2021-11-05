İlknur, kız kardeşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş (2) - Haberler
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İlknur, kız kardeşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş (2)

Demirören Haber Ajansı / Uğurcan Karaoğlu - Haberler | Güncel
İlknur, kız kardeşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş (2)

BELEDİYE ÖNÜNDE SESSİZ PROTESTOKırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde önceden tanıdığı Selçuk Gezici tarafından bıçaklanarak öldürülen İlknur Gökay Tuncel için çalıştığı Lüleburgaz Belediyesi önünde sessiz protestoda bulunuldu.

SELÇUK, İZMİR (DHA) - BELEDİYE ÖNÜNDE SESSİZ PROTESTO

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde önceden tanıdığı Selçuk Gezici tarafından bıçaklanarak öldürülen İlknur Gökay Tuncel için çalıştığı Lüleburgaz Belediyesi önünde sessiz protestoda bulunuldu. Eyleme, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Kaya Atay ile Leyla Güncer ve belediye çalışanları katıldı. Protestoya katılanlar İlknur Gökay Tuncel'in fotoğrafını siyah masa üzerine koyup, 'Kadın cinayetine son. Öldürülüyoruz, artık yeter' yazılı pankart açtı. Yaklaşık 1 saat süren ayakta duran grup, daha sonra belediye binası önünden ayrıldı. İlknur Gökay Tuncel'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verilecek.


İlknur, kız kardeşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş (2)

İlknur, kız kardeşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş (2)

İlknur, kız kardeşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş (2)

İlknur, kız kardeşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş (2)

İlknur, kız kardeşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş (2)

İlknur, kız kardeşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş (2)

Demirören Haber Ajansı / Uğurcan Karaoğlu - Son Dakika Haberleri
İlknur, kız kardeşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş

İlknur, kız kardeşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş
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