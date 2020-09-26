İlker Karagöz kimdir? İlker Karagöz nereli, kaç yaşında, hangi programları sunuyor?
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İlker Karagöz kimdir? İlker Karagöz nereli, kaç yaşında, hangi programları sunuyor?

26.09.2020 10:41 | Son Güncelleme: 26.09.2020 10:46
İlker Karagöz kimdir? İlker Karagöz nereli, kaç yaşında, hangi programları sunuyor?

Fox Tv'de Çalar Saat programı sunucusu İlker Karagöz nereli, kaç yaşında, burcu ne çok merak ediliyor. Genellikle hafta sonu yayınlanan Çalar Saat programının sunuculuğunu yapan İlker Karagöz kimdir, nereli tüm bilgileri sizlerle.

Bugün 26 Eylül Cumartesi günü de Çalar Saat programını sunan İlker Karagöz hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki İlker Karagöz kimdir, kaç yaşında, kariyeri nasıldır?

İLKER KARAGÖZ KİMDİR?

İlker Karagöz 18 Mart 1980 Muş doğumlu haber spikeridir. Tam adı Arda İlker Karagöz'dür. Aslen Çanakkalelidir.

İlker Karagöz doğum tarihi : 18 Mart 1980

İlker Karagöz kaç yaşında : 40 yaşında

İlker Karagöz aslen nereli : Çanakkale

İlker Karagöz burcu ne : Balık burcu

İlker Karagöz mesleği ne : Haber spikeri

İlker Karagöz tam ismi nedir : Arda İlker Karagöz

İlker Karagöz 1998 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazanmıştır. 1998 - 2002 yılları arasında burada lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından 2001 senesinde ATV ekranlarında staja başlayan İlker Karagöz üniversiteden mezun olduktan sonra kanalda kadroya geçiş yaptı. 2007 'nin şubat ayında Fox Tv'ye transfer oldu. Burada birtakım görevlerde bulundu.

Bir dönem ATV'de muhabirlik yapan İlker Karagöz Fox Ankara Haber Merkezi'nde parlamento muhabiri olarak çalıştı. Kendisi gibi haber sektöründe bulunan Damla Ünler Karagöz ile evlidir. 2 çocuğu vardır. İsimleri Can ve Deniz'dir. Mart 2017'den beri Doğan Şentürk yönetimindeki FOX Haber'de hafta sonu sabah haberlerini sundu. Haber sunumundaki farklılıkla kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazandı.

İlker Karagöz günümüzde her cumartesi ve pazar saat 8.30'da FOX TV'de Çalar Saat Hafta Sonu haberleriyle izleyicilerin karşısına çıkmaktadır.

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