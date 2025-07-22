İlk olarak Barselona'da yapılması planlanan fakat şehrin mimarisine uymayacağı ve maliyeti yüksek olduğu için projesi iptal edilen mimari yapı hangi

Güven Bana yarışmasının yeni bölümünde izleyicilerin ilgisini çeken sorular ekrana geldi. Sorulara verilen yanıtlar, sadece yarışmacıların değil, ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekti. Yarışmacının ne cevap vereceği merak konusu olurken, birçok kişi doğru cevabı öğrenmek için araştırma yapma gereği duydu. Eğlenceli ve öğretici formatıyla öne çıkan yarışma, izleyenlere aynı zamanda bilgi dolu anlar yaşatıyor. Yarışmacıyla birlikte düşünen seyirci, sorulara adeta kendi yanıt veriyormuş gibi bir heyecan yaşıyor. Peki,İlk olarak Barselona'da yapılması planlanan fakat şehrin mimarisine uymayacağı ve maliyeti yüksek olduğu için projesi iptal edilen mimari yapı hangisidir?

İLK OLARAK BARSELONA'DA YAPILMASI PLANLANAN FAKAT ŞEHRİN MİMARİSİNE UYMAYACAĞI VE MALİYETİ YÜKSEK OLDUĞU İÇİN PROJESİ İPTAL EDİLEN MİMARİ YAPI HANGİSİDİR?

A : Eyfel Kulesi

B : Burç Halife Gökdeleni

C : ÖzgürlükAnıtı

D : Big Ben

Cevap : A

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURALLARI VE FORMATI

Güven Bana, klasik bilgi yarışmalarından ayrılan özgün bir yapıya sahip. Yarışmanın merkezinde yalnızca bilgi değil; güven ve strateji de önemli bir rol oynuyor. İşte yarışmanın temel kurgusu:

Daha önce birbirini tanımayan iki yarışmacı, 1 milyon TL'lik büyük ödül için stüdyoda bir araya geliyor. Bilgi sorularını doğru yanıtladıkça, ödül havuzundaki miktar artıyor. Ancak yarışmanın asıl gerilimi, "güven" temelinde ilerliyor.

Belirli noktalarda yarışmacılara butona basarak yarışmadan çekilme hakkı tanınıyor. Eğer biri butona basarsa, o ana kadar biriken tüm parayı tek başına alıyor. Bu durum, diğer yarışmacının ödülsüz kalmasına neden oluyor.

Yarışmacıların güvenerek birlikte yola devam etmesi de mümkün. Ancak her an biri, diğerini saf dışı bırakabilir. Bu ikilem, yarışmanın tansiyonunu yükseltiyor. Ayrıca yarışmacıların aileleri de stüdyoda bulunuyor. Onların verdikleri tepkiler ve yaşadıkları duygular, programın insani yönünü öne çıkarıyor.

Güven Bana, bilgiyle birlikte karşılıklı güven ve stratejik kararların belirleyici olduğu farklı ve heyecan verici bir yarışma deneyimi sunuyor.