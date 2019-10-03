İlişki yaşadığı modelin hesabına 16 milyon dolar gönderen Lübnan başkanından ilk açıklama

03.10.2019 10:46

Üç çocuklu ve evli olan Saad Hariri 2013 yılında ilişki yaşadığı 23 yaş küçük sevgilisinin hesabına 16 milyon dolar gönderdiği iddiaları hakkında ilk kez konuştu . Hariri, "Aleyhime pek çok kampanya yürütüyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

16 MİLYON DOLAR HAVALE ETTİ

New York Times gazetesinde yer alan habere göre Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin, 2013 yılında 20 yaşındayken tanıştığı Güney Afrikalı bikini modeli Candice van der Merwe'nin hesabına 16 milyon dolar para havale ettiğini yazdı. Hariri'nin, harcamalarını kişisel hesabından yapmış olabileceğine değinilen haberde romantik ilişki hakkında başka detaylar da ortaya çıktı.

ÜLKE ÇALKALANDI

Candice van der Merwe ile 'romantik ilişki' Saad Hariri'nin iki başbakanlığı dönemi arasında yaşandı. Olay Saad Hariri'nin geçen ay ülkesinde 'ekonomik acil durum' ilan edeceğini söylediği bir dönemde gündeme gelmesi açısından daha da dikkat çekti.

ŞEYSELLER'DE TANIŞTILAR

2005 yılında babası Refik Hariri'nin öldürülmesi üzerine yüz milyonlarca dolarlık bir mirasın sahibi olan Saad Hariri ile Merwe Seyşeller'de tanıştı. Mahkeme kayıtlarına göre Merwe, milyarderlerin kaldığı Seyşeller'de The Plantation Club için işe alındı. Model, burada birçok kişiyle tanıştı.

KİŞİSEL HESABINDAN HARCAMA YAPTI

Güney Afrika'daki mahkemenin elindeki belgeleri yayımlayan The New York Times gazetesi, Hariri'nin 2013 yılında resmi görevinin bulunmadığını, model sevgilisi için harcamaları Mayıs 2018 itibarıyla net 1.36 milyar dolar hesaplanan kişisel servetinden yapmış olabileceğini, para transferinin en azından şimdilik Lübnan ve Güney Afrika yasalarını ihlal eder görünmediğini kaydetti.

ARABA HEDİYE ETTİ

İddiaların arasında Hariri'nin ülkesinde kaza yapan model Candice van der Merwe'ye bir galeri sahibi aracılığıyla Audi R8 ve Land Rover gönderdiği ve otomobilleri "Ortadoğulu centilmenin hediyesi" verdiği de yer alıyor.