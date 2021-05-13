İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Magazin

Paylaşımlarıyla ve yaşantısıyla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Nur Yerlitaş'ın kendisi için diktiği kıyafeti de program sonunda giyen Candan, iddialı sözleriyle dikkat çekti.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan YouTube'da yayınlanan Gör Beni programında Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Candan, "5 bin TL'ye sehpam olacak insanlar var" dedi.

"5 BİN LİRAYA SEHPAM OLACAK İNSAN VAR"

Bahar Candan, programın sonunda çok sevdiğini söylediği Nur Yerlitaş'ın kendisi için diktiği bir elbiseyi giydi. 5 bin TL maaş + SGK ile arkadaş arayan Bahar Candan, insanların bu paraya onun sehpası olmayı kabul ettiğini söyledi.

İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler

"BEYNİMİN DÖRTTE BİRİNİ KULLANIYORUM"

Bahar Candan'ın "Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Çünkü öyle. Bana da yetiyor zaten." sözleri üzerine Armağan Çağlayan "O kadar zekisiniz ki o yüzden dörtte birini kullanıyorsunuz, salaklık bende anlamadım." diye yanıt verdi.

İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler

"ASLINDA 'PİTİ PİTİ' DEMEK GEREK"

Bunun üzerine Bahar Candan ise, "Estağfurullah, aslında 'esta piti piti' demeliyiz. Anlatırdım ama anlatmayacağım çünkü dörtte birini kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

"BEN TEKNOLOJİ GİBİYİM"

Candan kendisinin bir ikon olduğunu söyleyerek, "Ben teknoloji gibiyim. Ne kadar iyiyse o kadar pahalıdır. Ne kadar güzelse o kadar iyidir. Ben o nedenle çok kolayım. Benden daha çok erkek hayranı olan başka bir kız da tanımıyorum. Ben çok ünlüyüm" dedi.

İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Sergey Lavrov Mustafa Destici
Magazin Hadise Cansu Dere Seda Sayan Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Arda Turan Gökhan Töre Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 23:30:09. #1.14#

title