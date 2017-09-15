Ilgın'da "Hafızlık Okulu"

Ilgın ilçesinde Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müftülük arasında imzalanan protokolle, fenni ilimlerle birlikte manevi yönden gelişmiş nesiller yetiştirmenin amaçlandığı "Hafızlık Okulu" projesi başlatılıyor.





Ilgın Kaymakamı Başkanlığında, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile İmam Hatip Ortaokulları Hafız Yetiştirme ve Akademik Başarı Destekleme protokolü kaymakamlık binasında imzalandı.



Şehit Ali Gümüş İmam Hatip Ortaokulunun projesi olduğunu anımsatan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç yaptığı açıklamada proje ile İmam Hatip Ortaokullarında okumakta olan öğrencilere müftülüğe ait Merve Yatılı Hafızlık Kursunda hafızlık yapabilme imkanı sağlayacaklarını söyledi.



Proje ile amaçlarının İmam Hatip Ortaokullarında okumakta olan öğrencilerin yaş düzeylerine ve dönemlerinin ihtiyaçlarına uygun, okulla barışık bir biçimde, hafızlık çalışmalarını yapmaları sağlamak olduğunu ifade eden Kılınç, "Bununla beraber akademik başarılarına yardımcı olmak ve öğrendikleri bilgiler için uygulama alanı sunmak olacak. İlçemize hayırlı olsun." dedi.



İlçe Müftüsü Abdurrahim Kocagöl de toplum önderlerinin, fikir adamlarının yetiştirilmesinde önemli bir görevi yerine getiren İmam Hatip Ortaokullarının "Hafızlık Okulu" projesiyle yeni bir sorumluluğu daha üstleneceklerini ifade etti.