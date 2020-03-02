Ilgın Belediye Başkanı Ertaş, vatandaşlarla bir araya geldi

02.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:18

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Gönül Buluşmaları kapsamında Gökçeyurt ve Camiatik Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konuşmalarında öncelikli olarak Türkiye'nin Suriye sürecini anlatan Başkan Ertaş, İdlib'te şehit olan kahraman askerlerimize dua ederek, programa başladı.

"Türkiye olarak kimsenin toprağında gözümüz yok" diyen Başkan Ertaş, şunları kaydetti:

"Ecdadımız tarih boyunca, mücadele azmi, cesareti, kahramanlıkları ve zaferleriyle anılmış ve ecdadımızın torunları bugün yine aynısını yaparak ecdat kanlarıyla sulanmış vatan topraklarını korumak için canlarını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Birlik ve beraberliğin üst noktalarda olduğu yoğun bir katılımla gerçekleşen programa katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür eden Başkan Ertaş, "Ben Ilgınlı olmaktan, sizlerin hemşerisi olmaktan dolayı çok gururluyum." dedi.

Kaynak: AA