İletişim Başkanlığı'ndan 'Simit' önerisine destek
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İletişim Başkanlığı'ndan 'Simit' önerisine destek

12.11.2020 22:36 | Son Güncelleme: 12.11.2020 22:41

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Formula 1'de, 'Donut' olarak bilinen hareketin adına 'Simit' denilmesiyle ilgili yaklaşıma destekte bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Formula 1'de, 'Donut' olarak bilinen hareketin adına 'Simit' denilmesiyle ilgili yaklaşıma destekte bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Red Bull Türkiye'nin Twitter hesabından Formula 1'de 'Donut' olarak bilinen hareketin adının "Simit" olarak değiştirilmesi önerisine tam destek verdi.

Red Bull Türkiye hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili @iletisim, Pierre Gasly'nin bu müthiş hareketini görmüş müydünüz? Bu harekete Formula 1'de 'Donut' deniyor. Ama bizce bu harekete 'Simit' demek yakışır! Ne dersiniz, Türkçesi simit olsun mu?" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımla bu öneriye destekte bulunularak, "Bu harika bir fikir @RedBullTR, Türkiye'de bu hareketin adı bundan böyle simit olsun" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

İletişim Başkanlığı'ndan 'Simit' önerisine destek
İletişim Başkanlığı'ndan 'Simit' önerisine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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