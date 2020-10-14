İlçe Kaymakamları Rektörü Karacoşkun'la bir araya geldiler
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İlçe Kaymakamları Rektörü Karacoşkun'la bir araya geldiler

14.10.2020 11:52 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:57
İlçe Kaymakamları Rektörü Karacoşkun'la bir araya geldiler

Kilis'in Elbeyli, Musabeyli ile Polateli ilçe Kaymakamları, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ettiler.

Kilis'in Elbeyli, Musabeyli ile Polateli ilçe Kaymakamları, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ettiler.

Elbeyli ilçesi Kaymakamı Yusuf Turan, Musabeyli ilçesi Kaymakamı Sertaç Kırçuval ve Polateli ilçesi Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Rektörlük makamında yapılan görüşmede, ilçe kaymakamlarına Üniversitenin projeleri hakkında bilgiler veren Rektör Karacoşkun, Kilis'teki kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olduklarını ve birlikte yapılan çalışmalara çok önem verdiklerini ifade etti. Ayrıca görüşmede Elbeyli, Musabeyli ve Polateli kaymakamları ile Kilis'in tarihi, kültürel ve sosyal yapısı hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Karacoşkun, Kilis Elbeyli ilçesine atanan Yusuf Turan ve Polateli ilçesine atanan Muhammed Üsame Soysal'a yeni görevlerinde ve çalışmalarında başarılar diledi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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