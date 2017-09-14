İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu Toplantısı
İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu toplantısı, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapıldı.
İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu toplantısı, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapıldı.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıya, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Bankoğlu ile diğer kurul üyeleri ve kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Güvençer, uyuşturucu ya da bağımlılıkla yeni muhatap olan insanların önünü kesebilmek, bulaşanları rehabilite edebilmek, konusu suç ve suçluluk teşkil eden hadiselerle mücadele etmek amacında olduklarını söyledi.
Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait sunumlar gerçekleştirildi.
Sunumlar sonrasında katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirildi.