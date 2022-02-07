İl Sağlık Müdürü Sobacı'dan başkan Aşgın'a teşekkür belgesi

ÇORUM (İHA) - İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, 14 aydır devam eden filyasyon desteği nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür belgesi takdim etti.

Pandemi döneminde Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ulaşım desteği veren Çorum Belediyesi, kapanma sürecinde işleri azalan taksici esnafına da maddi destek sağlayarak ücret karşılığında 25 taksiyi filyasyon ekibine görevlendirdi. Çorum Belediyesi'ni ziyaret eden Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ile Çorum Taksiciler Minibüscüler ve Servisciler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, pandemi sürecinde yaptığı çalışmalarla halkın ve esnafının yanında olduğunu gösteren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ziyarette yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır tüm dünyada ve ülkemizde Covid-19'a karşı mücadele verildiğini belirterek, "Çorum Belediyesi olarak bu mücadelenin içerisinde olanlara nasıl destek verebiliriz, bunun çabası içerisinde olduk. İlk vakanın çıktığı 2020 yılı Mart ayından bu güne kadar bize gelen talepleri karşılamak için çaba gösterdik" dedi.

'Filyasyon desteği, Türkiye'de örnek bir uygulama oldu'

Filyasyon ekibine verdikleri destekle Türkiye'de örnek bir uygulamaya imza attıklarını ifade neden Başkan Aşgın, "Filyasyon hizmetlerinin yoğun olduğu dönemde, Valimizin destek talebi üzerine Sağlık İl Müdürlüğü ve Taksiciler Minibüsçüler ve Servisciler Odası ile protokol imzaladık. Protokol kapsamında taksici esnafının günlük yevmiyesini Çorum Belediyesi olarak bizler karşıladık. İl Sağlık Müdürlüğüne de yakıt desteği vererek ilk etapta 25 adet aracı hizmete sunduk. 14 ay boyunca da kesintisiz olarak bu hizmeti sürdürdük. Bu destek hem filyasyon ekibine hem de kapanma döneminde esnafımıza can suyu oldu. Türkiye'ye örnek bir uygulama ile 14 ay boyunca filyasyon ekibimize ve evde aşı çalışmalarına ulaşım desteği sağlandı" şeklinde konuştu.

'Çorum Belediyesi zor günlerde yanımızda oldu'

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'da, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. "Zor günlerimizde bize yardımcı olunuz için teşekkür ederim" diyen Sobacı, Başkan Aşgın'a teşekkür belgesi takdim etti.

Ziyarete, Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Çorum Taksiciler Minibüscüler ve Servisciler Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ve Çorum Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahmet Barış katıldı. - ÇORUM