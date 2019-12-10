İl İnsan Hakları Kurulundan Vali Pekmez'e ziyaret

10.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:33

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Vali Yardımcısı Ayhan Akpay başkanlığındaki İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Vali Aykut Pekmez ile bir araya geldi.



Valilik makamında kabul edilen İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Vali Aykut Pekmez'e bir buket çiçek takdim etti.



İl İnsan Hakları Kurulu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Pekmez, kurul üyeleri ile makamında bir süre sohbet ederek, İl İnsan Hakları Kurulunun Adıyaman'da gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi alıp, kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.



İnsan hak ve özgürlüklerinin önemine değinen Vali Aykut Pekmez, "Valiliğimizce oluşturulan insan hakları kurulları, toplumun ve kamu görevlilerinin, haklar konusunda bilinçlenmesi için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkan tanıyacak ortamı oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 71. yılında hak ve özgürlüklerin gözetildiği, insan hakları ihlallerinin olmadığı sevgi, saygı ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünya dileğiyle tüm vatandaşlarımızın ve tüm insanlık aleminin 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA